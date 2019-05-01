Авангардный театр Ялуторовска подготовил премьерный спектакль

| Фото: Максим Ермолаев МАУК "Арт-вояж" Ялуторовска | Фото: Максим Ермолаев МАУК "Арт-вояж" Ялуторовска

Премьера спектакля "Москва – Петербург" пройдет в Центре национальных культур 18 мая в 18 часов. Это будет первый премьерный спектакль года. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила руководитель и режиссер авангардного театра "ФормАТ" Ялуторовска Юлия Сторчак.

"В основу спектакля взяты несколько рассказов писателя, известного сатирика Аркадия Аверченко, - рассказала режиссер. - Первые репетиции начались в октябре 2018 года. Был подбор материала, проводили читку, актерские пробы. И вот в мае у нас состоится премьера".

В основе сюжета, добавила Юлия Сторчак взята поездка молодого человека к возлюбленной из Москвы в Петербург. По пути парня ожидают курьезные случаи: незнакомая девушка пристанет на вокзале, случайный прохожий ввяжется в разговор. В итоге главный герой все же приедет к своей любимой, но как он это сделал, через что прошел, узнают зрители.

В спектакле задействовано 14 человек в возрасте от 18 лет и старше.

"Декораций минимум. Мы убрали одежду сцены, за задником закулисья есть дверь, вот ее и задействовали. И актеры у нас выходят не из-за кулис, а из этой двери", - отметила режиссер-постановщик.

Авангардный театр "ФормАТ" был образован по инициативе Юлии Сторчак осенью 2016 года. Для Ялуторовска, в котором на этот момент уже были народный театр и юношеская студия, данный вид театра стал совершенно новым явлением в культурной жизни города.

"Это нестандартный, новый театр для нашего города, - делится Сторчак. - В наших постановках, как правило, минимум декораций или их вообще нет. Так последний спектакль "Сомнамбула" был пластический – мы использовали обычные бельевые резинки, дождевики и куски полиэтилена".

В состав "ФормАТа входят две группы: первая – от 15 до 18 лет, 14 человек, вторая – от 18 и старше, 18 человек. Репетиции проходят три раза в неделю, но чаще всего, как замечает Юлия Сторчак, юные актеры каждый вечер встречаются с ней и обсуждают детали спектаклей.

По словам режиссера, попасть в труппу театра просто, главное - желание: "С теми, кто остается, работаем по всем направлениям: проводим курс актерского мастерства, тренинги, ставим хореографию, сценическую речь. Работаю с детьми сама – передаю знания, опыт, полученные в Челябинской академии культуры и искусств".

Некоторые выпускники молодежного авангардного театра связывают дальнейшую жизнь с культурой. "Из первого состава один парень поступил в Тобольский колледж культуры. Ребята из 10-11 классов тоже собираются поступать на актерское мастерство", - отметила Юлия Сторчак.

Для многих начинающих актеров стимулом к этому является участие и победы в разных театральных форумах. В декабре 2018 года ялуторовский "ФормАТ" на международном фестивале "Берега надежды" в Тюмени за спектакль "Вечера на хуторе близ Диканьки" по Гоголю получил диплом первой степени.

"Параллельно со спектаклем "Москва - Петербург" с младшей группой сейчас работаем над новой постановкой "Вниз головой". Это психолого-пластический спектакль-размышление. Презентуем ближе к концу года", - пообещала руководитель и режиссер авангардного театра "ФормАТ" Ялуторовска Юлия Сторчак.

Анжела Лебедева