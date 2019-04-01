В Тюмени экспертам представили концепцию исследовательского центра "Геосфера"

| Фото: www.gazprom-neft.ru | Фото: www.gazprom-neft.ru

Концепцию исследовательского центра "Геосфера" в Тюмени представили экспертам проектных организаций. В формате конференции потенциальные подрядчики обсудили с руководством "Геосферы" детали реализации будущего проекта.

Новый исследовательский центр дополнит уже существующий научный кластер "Газпром нефти" в Тюменской области. Он объединит наработки компании в сфере инновационных методов изучения пласта и цифровые технологии. Глубокие исследования керна, его строения, тонкости взаимодействия нефти, газа и воды с горными породами имеют большое значение для эффективной разработки трудноизвлекаемых запасов нефти. Кроме того, центр станет образовательной площадкой для подготовки специалистов компании.

Комплекс, включающий в себя административное здание, лабораторный корпус и кернохранилище, возведут в восточной части Тюмени. Здание станет архитектурной доминантой района и будет стилизовано под тематику своего назначения – фасадное решение, предложенное дизайнерами, имитирует очертания разлома горных пород. Во внутреннем наполнении здания найдут применение такие технологические решения, как системы "умный офис", беспилотные технологии, мультимедийное оборудование. Кернохранилище на 200 тыс. погонных метров керна будет полностью автоматизировано – образцы горных пород будут доставляться в лабораторию беспилотным внутренним транспортом. Для инженеров-геологов создадут интегрированные рабочие места: прямо из лаборатории они смогут в онлайн-режиме получать полную информацию об операциях на скважинах. В административной части здания предусмотрят выставочное пространство, где посетители смогут узнать о деятельности компании и последних разработках научно-исследовательского центра "Газпром нефти".

Как отметил руководитель проекта "Исследовательский центр "Геосфера" Сергей Назаров, лабораторный комплекс в Тюмени призван стать экспертным центром управления геологическими исследованиями "Газпром нефти".

"Этот проект имеет большое значение не только для региона и компании, но и для всей страны, поскольку в ближайшие годы отрасли предстоит решать амбициозные задачи разработки трудноизвлекаемых запасов, освоения Арктики. Для нас важно, чтобы комплекс отвечал последним технологическим требованиям на момент открытия в 2022 году, поэтому мы уже сейчас начинаем взаимодействовать с экспертами и потенциальными подрядчиками, чтобы выработать оптимальные проектные решения и предусмотреть все нюансы", - подчеркнул Сергей Назаров.

Заказчиком концепции исследовательского центра "Геосфера" выступил Научно-технический центр "Газпром нефти". НТЦ сформулировал требования к функциональному дизайну, технологическому оснащению, автоматизации процессов исследования, внутренней логистике и т. д. Проектная документация объекта будет разработана в 2020 году, ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Строительство комплекса курирует компания "Газпромнефть-Развитие".

Напомним, соглашение о создании в Тюмени Центра исследования пластовых систем было подписано между губернатором Тюменской области Александром Моором и председателем правления "Газпром нефти" Александром Дюковым на полях Тюменского нефтегазового форума в сентябре 2018 года.

"Для Тюменской области совместная работа с компанией "Газпром нефть" имеет большое значение. Мы дорожим сложившимся взаимодействием и готовы его развивать. В Тюмени сосредоточены научные центры всех крупных нефтегазовых компаний. Традиционным вектором научно-технологического развития региона остаются вопросы повышения эффективности добычи и переработки углеводородного сырья. Кроме того, у Тюменской области большой потенциал в комплексной цифровизации производственных процессов в нефтегазовой сфере. В этом направлении активно продвигаются все крупные компании, в том числе и "Газпром нефть". Консолидация усилий всех сторон позволит эффективнее решать задачи, стоящие перед нефтегазовой отраслью страны", - считает губернатор Александр Моор.