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Филологи назвали частые и забавные ошибки тюменцев-участников "Тотального диктанта"

Общество, 19:38 15 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Все также" стала самой частой ошибкой, обнаруженной в работах тюменцев-участников акции "Тотальный диктант". Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка ТюмГУ, председатель городской экспертной комиссии по проверке "Тотального диктанта" Наталья Кузнецова.

По мнению куратора акции "Тотальный диктант" в Тюмени, текст писателя и литературоведа Павла Басинского, который писали участники, был сложным.

"Самая удивительная частотная ошибка — "все также". "Так же" здесь необходимо писать в два слова. У некоторых это вообще единственная ошибка в тексте. То есть люди пятерки лишаются из-за этого. "По старинке" довольно часто через дефис пишут (как "по-русски", "по-новому" и так далее). Еще оказался трудным предлог "в отличие". Редкое слово "скупердяй" превратилось в "скукертяй"", — рассказала Наталья Кузнецова.

Вместо "в поэме Гоголя "Мертвые души" кто-то из участников "Тотального диктанта" написал "Во имя Гоголя мертвые души"

Наталья Кузнецова отметила, что в пунктуации было много "подводных камней". Например, обособили "так" в начале предложения, хотя слово не подходило по контексту. Довольно много людей поставили запятую после "в результате".

Нашлись и забавные ошибки. Например, "колодец обшит карамельным дубом" (должно быть "корабельным"). Эта ошибка встретилась в нескольких работах, написанных на разных площадках.

"Вообще мы не устаем восхищаться теми людьми, которые приходят к нам на диктант. Пусть даже они не знают какого-то слова или что-то не расслышали. Диктант их чем-то привлек, они его написали — отважные люди", — заключила Наталья Кузнецова.

В Тюмени "Тотальный диктант" написали около 1 тыс. 500 человек. Работы планируют проверить к вечеру 17 апреля. После информацию занесут в базу данных. Участники "Тотального диктанта" смогут узнать свои результаты в личном кабинете на сайте масштабной акции.

Инна Пахомова

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# акция , грамотность , Тотальный диктант

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