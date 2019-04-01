На Урале братья убили таксиста, чтобы покататься на его машине

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Виновными в совершении особо тяжких преступлений признаны двое жителей г. Туринска (братья 1991 и 1993 годов рождения) Свердловской области, сообщает региональное управление СКР.

В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в преступлениях, предусмотренных п. п."з", "к" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем, с целью облегчения совершения другого преступления), ч. 5 ст. 33, п.п."з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве, сопряженном с разбоем, с целью облегчения совершения другого преступления), ч. 4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия, с применением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

Собранные Туринским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Так, младшему брату назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года. Старший брат осужден к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года.

Установлено, что в ночь на 5 марта 2018 года подсудимые, находясь в состоянии опьянения, заказали поездку на такси от г. Туринска до д. Кальтюкова. При этом они решили убить таксиста, чтобы завладеть находившимся при нем имуществом и деньгами, а также покататься на автомашине потерпевшего. Во время поездки братья попросили мужчину остановиться под предлогом того, что одному из них стало плохо, и в это время один подсудимый нанес потерпевшему несколько ударов руками и ногами, а также причинил ему ножевые ранения. Второй подсудимый, старший брат, оказывал пособничество в убийстве. Таксист скончался на месте происшествия. Братья похитили у погибшего незначительную денежную сумму. Оставив тело убитого в канаве у дороги, сами они поехали кататься на его машине. Проехав примерно 1 км, подсудимые въехали в сугроб у обочины, где и оставили транспорт, добравшись до дома пешком.

Впоследствии, когда участникам следственно-оперативной группы удалось выйти на след злоумышленников, в снегу, в районе места преступления, при помощи криминалистической техники было найдено орудие убийства - нож.