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Тюменца задержали за грабеж

Происшествия, 10:30 16 апреля 2019

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

21-летнего тюменца задержали за грабеж, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Заявление в отдел полиции № 2 Тюмени поступило сообщение от пенсионерки о том, что в отношении нее совершено противоправное действие. Выехавшие на место стражи правопорядка установили, что в день происшествия ее пришел навестить внук. В ходе беседы со своей родственницей подозреваемый попросил у нее деньги, но получил отказ. Тогда молодой человек схватил сотовый телефон своей бабушки и покинул квартиру, расположенную по ул. Жуковского.

Он задержан, пояснил, что сотовый телефон сдал в комиссионный магазин, а денежные средства потратил. Имущество пенсионерки изъято и возвращено.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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# внук , грабеж , пенсионерка , телефон

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