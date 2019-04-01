Масштабные учения МЧС пройдут в Тюмени и Тобольском районе

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Три дня продлятся масштабные командно-штабные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Тюменской области. 16-18 апреля спасатели отработают действия при природных пожарах и половодье, сообщает региональное МЧС.

Первый день командно-штабного учения будет посвящен штабной работе – приведение в готовность всех подразделений системы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципалитетах, субъектах и на федеральном уровне; организация работы комиссий, межведомственных штабов, оперативных групп, авиации; сбор личного состава оперативных служб и управленческого аппарата.

Во второй день участники учений проведут в Тюмени практические мероприятия по ликвидации ЧС, связанных с весенним паводком. Это, в первую очередь, проведение мониторинга сложившейся обстановки, проведение превентивных мероприятий по созданию и укреплению дамб, развертывание пунктов временного размещения для эвакуированного населения, спасение людей, оказавшихся в подтопленных районах с применением авиации и маломерных судов, организация откачки воды с подтопленных домов.

Третий день учений в Тобольском районе будет посвящен ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами. Будут отработаны вопросы взаимодействия органов местного самоуправления, лесоохраны, пожарных и спасательных подразделений по защите населенных пунктов, тушению огня, эвакуации населения.