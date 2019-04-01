Круглый стол о господдержке малого и среднего бизнеса состоится в Тюмени

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области во Вконтакте | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области во Вконтакте

Круглый стол "Государственная и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Тюмени" состоится в большом зале администрации города (ул. Первомайская, 20) 26 апреля, начало в 15 часов.

Как сообщает городской департамент экономики и стратегического развития, участники рассмотрят следующие вопросы:

- об оказании муниципальной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- о государственной поддержке предпринимательства в Тюменской области;

- о формах и видах поддержки, представляемой Фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области";

- о программе повышения производительности труда на предприятиях Тюменской области;

- о мерах государственной поддержки в Тюменской области по цифровизации производственных компаний.

На круглый стол приглашены представители департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и Западно-Сибирского инновационного центра.

Для участия в мероприятии субъектам малого и среднего предпринимательства необходимо зарегистрироваться по телефону 51-06-33 или e-mail: RubanMV@tyumen-city.ru не позднее 25 апреля.