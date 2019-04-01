Круглый стол о господдержке малого и среднего бизнеса состоится в Тюмени
Круглый стол "Государственная и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Тюмени" состоится в большом зале администрации города (ул. Первомайская, 20) 26 апреля, начало в 15 часов.
Как сообщает городской департамент экономики и стратегического развития, участники рассмотрят следующие вопросы:
- об оказании муниципальной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- о государственной поддержке предпринимательства в Тюменской области;
- о формах и видах поддержки, представляемой Фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области";
- о программе повышения производительности труда на предприятиях Тюменской области;
- о мерах государственной поддержки в Тюменской области по цифровизации производственных компаний.
На круглый стол приглашены представители департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и Западно-Сибирского инновационного центра.
Для участия в мероприятии субъектам малого и среднего предпринимательства необходимо зарегистрироваться по телефону 51-06-33 или e-mail: RubanMV@tyumen-city.ru не позднее 25 апреля.