  • 16 апреля 201916.04.2019вторник
  • USD64,2469
    EUR72,7018
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер северо-западный

В Тюменском районе выявили нелегальных мигрантов

Происшествия, 15:49 16 апреля 2019

МО МВД России "Тюменский" | Фото: МО МВД России "Тюменский"

Около 100 граждан, 75 строящихся объектов проверили полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Нелегальный мигрант", сообщает МО МВД России "Тюменский".

Составлено четыре протокола об административном правонарушении за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию, либо режима пребывания, проживания в стране, один протокол об административном правонарушении - за незаконное осуществление трудовой деятельности.

Возбуждено три уголовных дела за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина. Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тыс. рублей либо лишения свободы на срок до трех лет.

Полицейские уделяют особое внимание государственному контролю в сфере миграционных отношений, выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства, а также выявлению и пресечению каналов незаконной миграции в Россию.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мигранты , полиция , регистрация , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:49 16.04.2019В Тюменском районе выявили нелегальных мигрантов
14:21 16.04.2019Жительница Югры оставила двух детей в неотапливаемом вагончике
13:48 16.04.2019Житель Исетского района пытался дать взятку полицейскому
13:26 16.04.2019В Ишиме водитель ВАЗа сбил пожилого мужчину насмерть и скрылся