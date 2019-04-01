В Тюменском районе выявили нелегальных мигрантов

| Фото: МО МВД России "Тюменский" | Фото: МО МВД России "Тюменский"

Около 100 граждан, 75 строящихся объектов проверили полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Нелегальный мигрант", сообщает МО МВД России "Тюменский".

Составлено четыре протокола об административном правонарушении за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию, либо режима пребывания, проживания в стране, один протокол об административном правонарушении - за незаконное осуществление трудовой деятельности.

Возбуждено три уголовных дела за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина. Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тыс. рублей либо лишения свободы на срок до трех лет.

Полицейские уделяют особое внимание государственному контролю в сфере миграционных отношений, выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства, а также выявлению и пресечению каналов незаконной миграции в Россию.