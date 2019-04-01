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Угонщика задержали в Боровском

Происшествия, 16:54 16 апреля 2019

gibdd.ru | Фото: gibdd.ru

18-летний житель Тюменского района после застолья с другом угнал чужой автомобиль в пос. Боровский. Покатавшись, он бросил транспортное средство в Антипино и был задержан, сообщает УМВД по Тюменской области.

Выяснилось, что задержанный молодой человек вместе с своим другом распивал спиртное, после чего решил покататься на чужом автомобиле, припаркованном у соседнего дома. Для этого он разбил боковое стекло и открыл машину.

Владелица автомобиля объяснила дознавателю, что из-за поломки устройств ключ был оставлен в замке зажигания. Это обстоятельство и помогло угонщику скрыться.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.

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# Боровский , уголовное дело , угон

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