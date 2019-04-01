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Жителя Созоново подозревают в убийстве знакомого

Происшествия, 17:27 16 апреля 2019

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

В убийстве знакомого подозревают жителя с. Созоново. Тело задушенного мужчины нашли в летней кухне во дворе частного дома 15 апреля, сообщает СУ СК РФ Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По подозрению в совершении преступления задержан 57–летний знакомый погибшего. По версии следствия, накануне убийства в гостях у подозреваемого был его знакомый.

В ходе застолья гость нанес хозяину оскорбление. Словесная перепалка переросла в драку, закончившуюся убийством 32-летнего мужчины. Подозреваемый заключен под стражу.

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# убийство , уголовное дело

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