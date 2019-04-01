Школьники Тюменской области пишут Всероссийские проверочные работы

| Фото: obrnadzor.gov.ru | Фото: obrnadzor.gov.ru

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проходят у школьников Тюменской области. По данным регионального департамента образования, их напишут ученики 4-7, 10-11 классов школ региона.

16 апреля ВПР по истории проходит в 5 классах, по биологии - в 6 классах, по географии - в 7 классах, по иностранным языкам - в 11 классах, сообщает Рособрнадзор.

ВПР по истории в 5 классах проводится в 2019 году в штатном режиме, участие в ней принимают почти 37 тыс. школ из всех регионов России.

Проверочная работа по биологии для 6 классов также проходит в штатном режиме. Ее проведут около 36,8 тыс. школ.

ВПР по географии в 7 классах проходит в 2019 году впервые в режиме апробации. Ее проведут добровольно почти 19 тыс. школ из всех регионов России.

Проверочная работа по иностранным языкам в 11 классах также проводится по решению школы.

Результаты могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися.

Итоги ВПР не влияют на получение аттестата.