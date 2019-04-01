Трое тюменцев завоевали медали на Global Skills Challenge

Сергей Херкун | Фото: архив ИА "Тюменская линия" Сергей Херкун | Фото: архив ИА "Тюменская линия"

Трое тюменцев в составе национальной сборной WorldSkills Russia завоевали медали на Global Skills Challenge в Мельбурне (Австралия) с 10 по 15 апреля, сообщает пресс-служба ЦЗН Тюмени и Тюменского района.

Золото в компетенции "Сетевое и системное администрирование" завоевал Владислав Тетюшкин, бронзу - Сергей Херкун в "Кирпичной кладке" и Диана Касабова - "Облачные технологии".

В соревнованиях по профессиональному мастерству Global Skills Challenge принимали участие 16 стран, в том числе и Россия.

Национальную сборную представляли 20 конкурсантов. Всего же соревновались более 500 человек в 24 компетенциях. В копилке российской сборной – девять медалей: пять золотых, одна серебряная и три бронзовые.

"Движение WorldSkills открывает широкие возможности перед его участниками. И я рада, что представители нашего региона достойно выступают на соревнованиях такого уровня. Желаю вам дальнейшего профессионального развития и новых побед", - рассказала руководитель регионального координационного центра WorldSkills Russia в Тюменской области Ирина Микрюкова.