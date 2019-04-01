Моор: благодаря Юрию Эрвье и его соратникам Тюменская область такая, какой мы видим ее сейчас

| Фото: пресс-службы губернатора Тюменской области | Фото: пресс-службы губернатора Тюменской области

110 лет назад в этот день родился великий геолог Рауль-Юрий Эрвье — один из тех людей, благодаря которым Тюменская область именно такая, какой мы видим ее сейчас — с быстро растущей экономикой и большими перспективами. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

Благодаря Юрию Эрвье и его соратникам Тюменская область удерживает добычу нефти на уровне 60% от российской и газа - больше 90% от добываемого в стране. Под руководством Юрия Эрвье трудилась плеяда талантливых людей, эти фамилии знакомы всем, кто знает историю тюменской нефти: Подшибякин, Брехунцов, Ровнин, Токарев, Салманов. Во многом благодаря их труду и интеллекту регион занимает одну из ведущих позиций в российской экономике и по сей день.

Свою судьбу с тюменским краем Эрвье связал в 1952 году, придя в нефтеразведочную экспедицию, в 1955 был создан уже профильный трест, где он стал главным инженером, а еще через девять лет он руководил управлением геологии. Впервые он объединил геологов, геофизиков и буровиков в единый коллектив и все это дало серьезный результат, когда в Шаиме забил первый фонтан.

А потом были известная Мегионская скважина №6, Аган, Самотлор, километры дорог, первый миллион тонн добычи, нефтяные города… За всю историю под руководством Эрвье открыто 250 месторождений. В 1963 году Эрвье присвоено звание Героя Социалистического труда.

В музее истории науки и техники Зауралья ТИУ хранятся более чем 1 тыс. подлинных документов, касающихся жизни и работы великого геолога Юрия Эрвье, они собраны по пятилеткам. Это протоколы совещаний, справки, черновики, доклады, обращения к министрам, правительственные телеграммы и даже географические карты, в разработке которых непосредственно принимал участие всемирно известный геолог. Среди уникальных вещей - редкие фотографии, записная книжка, статьи.