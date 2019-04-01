Французские лицеисты провели каникулы в международной школе ТюмГУ

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

15 французских школьников приняли участие в международной школе "Русский язык" в Тюменском государственном университете, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Учащиеся лицея Жорж де ла Тур из города Мец приехали в Тюмень со своим преподавателем русского языка Софи Гонтие. Инициатором данного проекта выступили Региональный центр франко-российского сотрудничества, Центр лингвистического образования и кафедра французской филологии Института социально-гуманитарных наук.

В первой половине дня преподаватели-волонтеры университета проводили уроки русского языка, после обеда школьники вместе со студентами французского отделения посещали различные культурные места города. Французы побывали на уроках русского и французского языков в тюменских школах, пообщались со школьниками и учителями. В университете лицеисты познакомились с институтами и научными лабораториями, с обменными программами и сервисами для иностранных студентов. По итогам школы участники получили сертификаты ТюмГУ.

В июле 2019 года группа тюменских студентов по приглашению французской стороны отправится на летнюю школу по праву и экономике в университет Лотарингии.