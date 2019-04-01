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Жительницу Казанского района подозревают в подкупе пограничника

Происшествия, 12:53 17 апреля 2019

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

В даче взятки должностному лицу подозревают жительницу Казанского района. По версии следствия, женщина за 90 тыс. рублей намеревалась решить вопрос о незаконном пересечении российской границы гражданином Узбекистана, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

12 января 2019 года 38-летняя женщина в кафе, расположенном в с. Казанское, через посредника передала должностному лицу 90 тыс. рублей. В результате иностранный гражданин пересек границу Российской Федерации.

В настоящее время он задержан сотрудниками пограничной службы ФСБ. Возбуждено уголовное дело по ч. З ст. 291 "Дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)". Расследование уголовного дела продолжается.

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# взятка , государственная граница , Казанский район , уголовное дело

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