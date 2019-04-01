  • 17 апреля 201917.04.2019среда
  • USD64,2422
    EUR72,6515
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер северо-западный

Более двухсот осужденных написали Тотальный диктант

Общество, 13:59 17 апреля 2019

УФСИН Тюменской области | Фото: УФСИН Тюменской области

232 осужденных написали "Тотальный диктант" в вечерних школах при исправительных учреждениях Тюменской области. Площадки были предоставлены для всех желающих, сообщает региональное управление ФСИН России.

Одна из таких площадок расположилась в классе средней общеобразовательной школы Тюменской воспитательной колонии. Воспользоваться площадкой смогли 67 воспитанников, а также сотрудники колонии и педагоги школы.

УФСИН Тюменской области | Фото: УФСИН Тюменской области

Многие участники диктанта высказали желание принять участие в данной акции и в следующем году.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# осужденные , Тотальный диктант , УФСИН

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:59 17.04.2019Более двухсот осужденных написали Тотальный диктант
13:48 17.04.2019В Тобольске начал работу паром через Иртыш
13:26 17.04.2019Из-за метели на Ямале закрыли зимники
13:04 17.04.2019Французские лицеисты провели каникулы в международной школе ТюмГУ