Более двухсот осужденных написали Тотальный диктант
| Фото: УФСИН Тюменской области
232 осужденных написали "Тотальный диктант" в вечерних школах при исправительных учреждениях Тюменской области. Площадки были предоставлены для всех желающих, сообщает региональное управление ФСИН России.
Одна из таких площадок расположилась в классе средней общеобразовательной школы Тюменской воспитательной колонии. Воспользоваться площадкой смогли 67 воспитанников, а также сотрудники колонии и педагоги школы.
| Фото: УФСИН Тюменской области
Многие участники диктанта высказали желание принять участие в данной акции и в следующем году.