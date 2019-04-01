Более двухсот осужденных написали Тотальный диктант

| Фото: УФСИН Тюменской области | Фото: УФСИН Тюменской области

232 осужденных написали "Тотальный диктант" в вечерних школах при исправительных учреждениях Тюменской области. Площадки были предоставлены для всех желающих, сообщает региональное управление ФСИН России.

Одна из таких площадок расположилась в классе средней общеобразовательной школы Тюменской воспитательной колонии. Воспользоваться площадкой смогли 67 воспитанников, а также сотрудники колонии и педагоги школы.

| Фото: УФСИН Тюменской области | Фото: УФСИН Тюменской области

Многие участники диктанта высказали желание принять участие в данной акции и в следующем году.