Более двадцати костюмов вороны представили участники "Вороньего дня" в Югре

| Фото: admhmansy.ru | Фото: admhmansy.ru

Победителей конкурса на лучший костюм вороны назвали в Ханты-Мансийске на традиционном празднике коренных малочисленных народов Севера "Вороний день". По количеству участников были побиты рекорды прошлых лет - на суд жюри конкурсанты представили 24 презентации, сообщает правительство ХМАО.

Лучшими по итогам дефиле стали Ева Коновалова из детского сада №11 "Радуга" (Ханты-Мансийск), творческий коллектив "Фантазия" из Тегинской средней школы (Березовский район), Екатерина Жукова из Молодежного центра (Нижневартовск).

Окружной праздник коренных малочисленных народов Севера "Вороний день" традиционно проходит во вторую субботу апреля. Именно в этот день в Ханты-Мансийске устраивают праздник, посвященный птице, которая самой первой пролетает на север после долгой зимы.

В 2019 году "Вороний день" собрал на своих площадках мастеров народного творчества, фольклорные коллективы и тех, кто неравнодушен к культуре обско-угорских народов. Праздник посетили более 2 тыс. жителей и гостей города. Гости праздника смогли испытать себя в различных видах этно-спорта, сыграть в национальные игры, научиться мастерить миниатюрные гнезда, традиционных куколок Акань, деревянные ложки и многое другое.

Поскольку ворона у обских угров считается покровительницей женщин и детей, в этот день принято проводить церемонию чествования новорожденных. Во время церемонии "Рожденные в Югре" заместитель губернатора округа Всеволод Кольцов поздравил с пополнением 15 югорских семей.