Весенний фестиваль добровольцев пройдет в сквере Александра Моисеенко

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль весеннего вдохновения "Делаю свой город лучше" пройдет в сквере Александра Моисеенко (ул. Одесская) Тюмени 20 апреля в 12 часов, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Участниками станут молодежные и добровольческие объединения города.

По словам организаторов, основной целью фестиваля является установка и открытие памятного знака в сквере Александра Моисеенко, который будет посвящен прошедшему году добровольца. Арт-объект "Я доброволец" будет являться центром объединения волонтеров для проведения совместных мероприятий.

Гости и участники фестиваля смогут принять участие в квест-субботнике, смастерить кормушку для птиц, пройти мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, выполнить нормативы комплекса ГТО, завести личную книжку волонтера и высадить саженцы деревьев.

Зарегистрироваться на участие можно по ссылке или на самом фестивале.