  • 19 апреля 201919.04.2019пятница
  • USD64,0688
    EUR72,2440
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер западный

Весенний фестиваль добровольцев пройдет в сквере Александра Моисеенко

Общество, 08:07 19 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль весеннего вдохновения "Делаю свой город лучше" пройдет в сквере Александра Моисеенко (ул. Одесская) Тюмени 20 апреля в 12 часов, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Участниками станут молодежные и добровольческие объединения города.

По словам организаторов, основной целью фестиваля является установка и открытие памятного знака в сквере Александра Моисеенко, который будет посвящен прошедшему году добровольца. Арт-объект "Я доброволец" будет являться центром объединения волонтеров для проведения совместных мероприятий.

Гости и участники фестиваля смогут принять участие в квест-субботнике, смастерить кормушку для птиц, пройти мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, выполнить нормативы комплекса ГТО, завести личную книжку волонтера и высадить саженцы деревьев.

Зарегистрироваться на участие можно по ссылке или на самом фестивале.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# добровольцы , сквер Александра Моисеенко , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:02 19.04.2019Прокурор области проведет прием граждан в Абатском
08:51 19.04.2019Транспорт и хранение углеводородного сырья обсудят в опорном вузе
08:40 19.04.2019Пошаговую инструкцию, как перейти на онлайн-кассу, дадут на семинаре в тюменском технопарке
08:29 19.04.2019Тюменские студенты могут пройти стажировку в Китае