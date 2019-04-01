Более пятидесяти площадок откроются в Тюмени в "Библионочь-2019"

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Ко Всероссийской акции "Библионочь-2019" присоединятся библиотеки региона 19 и 20 апреля. В этом году тема фестиваля посвящена Году театра в России, девиз акции – "Весь мир – театр!", сообщает региональный департамент культуры.

19 апреля центральной площадкой столицы региона станет Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева и ее филиалы (ул. Тульская, 4/3 и ул. Холодильная, 84), всего более 50 площадок с увлекательными мероприятиями.

Гости получат возможность получить эксклюзивный читательский билет с логотипами "Библионочи" и Года театра. Кроме того, желающие смогут поучаствовать в различных мастер-классах: по актерскому мастерству, сценической речи, кукловождению, театральному гриму, а также посетить театр теней, детскую театрализованную игровую программу, игровое театрализованное представление, обзорные экскурсии по библиотеке, встречи с тюменскими актерами и многое другое.

К акции также присоединятся все муниципальные образования Тюменской области. 19 апреля в центральной библиотеке им. Тоболкина в Заводоуковске герои литературных произведений предложат гостям увлекательное путешествие в мир театра, начиная от вешалки и заканчивая гримерными комнатами.

Зрители станут полноправными участниками развернутого театрального действа. В мероприятии активное участие примут волонтеры, которые преподадут поэтические и актерские мастер-классы всем желающим. Начало в 20 часов.

Гости Центральной библиотеки Ишима 19 апреля совершат увлекательное путешествие по видам театрального искусства. Исторический театральный портал" окунет посетителей в историю театра от скомороха до актера. Площадки "Библиопроба", "От книги к театру", "Театральное фотоателье", профессиональные гримеры и костюмеры, мастер-классы по изготовлению пальчикового театра – все это ждет посетителей "Библионочи-2019". А также в программе акции – постановки городских театров и театральных студий, встречи с их актерами.

В Центральной районной библиотеке Нижнетавдинского района 20 апреля с 19 часов заработают разнообразные интерактивные площадки: коворкинг-зона "Игроград", мастер-класс по изготовлению театральных аксессуаров, фотозона "Театральная бессонница", а также приключенческий квест.

В Ярковской центральной библиотеке в рамках акции 19 апреля для старшего поколения состоится игровая программа "Музыкальный театр – экспромт "Библиовечерки", а юное поколение сможет поучаствовать в "Театральном закулисье". Кроме того, гостей библиотеки ждут мастер-классы по прикладному творчеству и лозоплетению. Начало в 19 часов. Вход свободный.