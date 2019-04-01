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В Тюменской области клещ укусил пятимесячного малыша

Общество, 17:38 17 апреля 2019

областная больница №4 (Ишим) | Фото: областная больница №4 (Ишим)

52 человека, в том числе 24 ребенка пострадали от укуса клеща и обратились в областную больницу №4 в Ишиме. Только четверо из них были привиты, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Для профилактики, непривитым от клещевого энцефалита, ввели имунноглобулин. Самому маленькому пациенту - 5 месяцев, он житель Бердюжского района.

44 случая присасывания клеща зарегистрировано в сельской местности. Среди территорий по количеству укушенных на первом месте Ишимский, на втором - Абатский район, на третьем - Ишим.

Медики призывают население не забывать простых правил: проводить ежедневные осмотры и взаимоосмотры после посещения улицы, пользоваться репеллентами. В случае обнаружения клеща необходимо правильно его удалить и обязательно обратиться в медицинское учреждение.

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# Ишим , клещ

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