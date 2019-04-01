Ишимские врачи спасли жизнь молодой матери

| Фото: Областная больница №4 (Ишим) | Фото: Областная больница №4 (Ишим)

Ишимские акушеры-гинекологи спасли жизнь молодой женщине и сохранили ее репродуктивную функцию, сообщает пресс-служба областной больницы № 4 Ишима.

Пациентка поступила в перинатальный центр лечебного учреждения из одного из районов юга Тюменской области.

"Женщина самостоятельно родила здорового ребенка, но у самой в послеродовом периоде развилось кровотечение. Кровопотеря превысила три литра крови, что является критическим для жизни показателем. Для остановки кровотечения мы применили поэтапный хирургический гемостаз и медикаментозный препарат с факторами свертывания", - рассказала заведующая перинатальным центром Лариса Васильева.

Она добавила, что массивные акушерские кровотечения сохраняют лидирующую позицию среди всех причин материнской смертности. Ситуации, приводящие к развитию кровотечения, нередко заканчиваются удалением матки. В данном случае врачам удалось сохранить женщине не только жизнь, но и возможность родить ребенка.

Соб. инф.