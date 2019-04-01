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Ишимские врачи спасли жизнь молодой матери

Общество, 18:43 17 апреля 2019

Областная больница №4 (Ишим) | Фото: Областная больница №4 (Ишим)

Ишимские акушеры-гинекологи спасли жизнь молодой женщине и сохранили ее репродуктивную функцию, сообщает пресс-служба областной больницы № 4 Ишима.

Пациентка поступила в перинатальный центр лечебного учреждения из одного из районов юга Тюменской области.

"Женщина самостоятельно родила здорового ребенка, но у самой в послеродовом периоде развилось кровотечение. Кровопотеря превысила три литра крови, что является критическим для жизни показателем. Для остановки кровотечения мы применили поэтапный хирургический гемостаз и медикаментозный препарат с факторами свертывания", - рассказала заведующая перинатальным центром Лариса Васильева.

Она добавила, что массивные акушерские кровотечения сохраняют лидирующую позицию среди всех причин материнской смертности. Ситуации, приводящие к развитию кровотечения, нередко заканчиваются удалением матки. В данном случае врачам удалось сохранить женщине не только жизнь, но и возможность родить ребенка.

Соб. инф.

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# Ишим , кровотечение , областная больница №4 , Приишимье , роды

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