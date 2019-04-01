ТюмГУ будет сотрудничать с Институтом экономики и организации промышленного производства

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Соглашения о намерениях стратегического партнерства между правительством Тюменской области, ТюмГУ и Институтом экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН) подписано в Москве, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Документ подписали губернатор Тюменской области Александр Моор, ректор ТюмГУ Валерий Фальков и заместитель директора по научной работе ИЭОПП СО РАН Вадим Гильмундинов.

Соглашение направлено на создание и развитие межрегионального научно-образовательного центра Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа (НОЦ) на основе интеграции вузов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.

"В условиях современных вызовов роль Сибири для социально-экономического развития России и мира в целом будет только усиливаться. Основное значение при этом будут играть не столько природные ресурсы, сколько сформированный в Сибири колоссальный интеллектуальный капитал и внедрение эффективных практик его воспроизводства и практического применения, – сказал заместитель директора по научной работе ИЭОПП СО РАН Вадим Гильмундинов. – В этой связи особенно важным является использование сетевых форм взаимодействия научно-исследовательских, образовательных, производственных организаций и органов власти. Стратегическое партнерство между Институтом экономики и организации промышленного производства СО РАН, Тюменским государственным университетом и правительством Тюменской области предполагает именно такую модель развития сотрудничества".

Он отметил, что наиболее интересным направлением сотрудничества станут совместные исследования. Их тематики связаны с особенностями модели пространственного развития экономики Тюменской области, обеспечивающей ее устойчивый рост и связанность с другими территориями России в условиях глобальных вызовов XXI века и с учетом задач по хозяйственному освоению ресурсов Арктики. Также среди тем – особенности становления и развития сектора экономики знаний в условиях ресурсного региона с учетом формирования цифровой экономики, децентрализации управления и интеграции регионального и корпоративного стратегического планирования; социальная динамика ресурсных регионов в условиях современных вызовов.

Важным направлением сотрудничества является подготовка кадров высшей квалификации в области экономики и социологии для сфер науки, высшего образования, бизнеса и государственного управления.