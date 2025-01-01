Высокопроходимую технику и новую партию гумгруза отправили тюменцы в зону СВО

| Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева

Очередную партию гуманитарного груза для нужд СВО сформировали в Тюмени при содействии благотворительного счета "Победа". В нее вошли два автомобиля УАЗ, бензиновые генераторы, бензопилы, сварочный аппарат и другие необходимые инструменты.

Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев в своих соцсетях. Он поблагодарил за вклад всех, кто систематически пополняет счет, а также коллективы общественной организации "Союз военных инженеров", ООО "ППФ Дорстрой", "Тюменьтрасстрой", "Феррум", "Строй комфорт", а также управы Калининского и Ленинского административных округов, МКУ "ЛесПаркХоз" и административный департамент городской администрации.

"Особенно хочется отметить активное участие школьников Тюмени, которые помогали формировать аптечки, изготавливать носилки и собирать средства личной гигиены. Мы продолжим объединять усилия для достижения нашей общей победы!", - заключил Максим Афанасьев.