85 тысяч тюменцев обратились офтальмологический диспансер в 2024 году

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

85 тыс. пациентов, среди которых 17 тыс. детей, обратились за помощью в Областной офтальмологический диспансер в 2024 году. Врачи провели 53 тыс. диагностических исследований, 9,4 тыс. операций, из них более 4 тыс. лазерных, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В 2024 году учреждение отметило 75-летний юбилей. "Мы держим курс на развитие: удалось внедрить высокотехнологичное оборудование, за счёт средств регионального бюджета установлена новая система 3D-визуализации. Нами разработан новый метод лечения, проведены уникальные для нашего региона операции, наш профилактический проект "Школа близорукости" активно шагает по школам. Мы проводим обмен опытом, повышаем эффективность взаимодействия и преемственность в специализированной офтальмологической службе города для помощи нашим пациентам", - отметил главный врач Областного офтальмологического диспансера Юрий Елфимов.

Отметим, специализированное учреждение оказывает помощь пациентам с офтальмологической патологией, когда требуется углубленная диагностика и лечение, дополнительная консультация по тактике ведения пациента, решение о хирургическом лечение, направление на оперативное лечение в диспансере или круглосуточные стационары.