Выставка "Эпоха Эрвье" открылась в Тюменской областной думе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставка, посвященная 110-летию со дня рождения Юрия Эрвье, открылась в Тюменской областной думе 17 апреля. 25 уникальных черно-белых фотографий отражают мгновения великой эпохи освоения Западной Сибири.

Объединяет фотографии, сделанные в 60-е годы в разных уголках Тюменской области, Юрий Георгиевич Эрвье. Ни на одном из этих мгновений он не выглядит начальником. С Фарманом Салмановым они коллеги, объединенные большой целью. Салманов потом продолжит его дело – возглавит легендарный коллектив Главтюменьгеологии. С буровыми мастерами Николаем Глебовым, Владимиром Соловьевым, Семеном Урусовым – они соратники, первооткрыватели крупнейших нефтяных и газовых месторождений. А с председателем Совета министров СССР Алексеем Николаевичем Косыгиным они соавторы величайшего события XX века – создания Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса.

В своем выступлении на собрании партийно-хозяйственного актива глава правительства СССР высоко оценил работу геологов. "Мы преклоняемся перед их трудом, - подчеркнул он. - Если бы они не сумели вовремя понять и разобраться в недрах земли вашей области, то мы, наверное, встретились бы с большими трудностями в целом в нашей стране… Мы считаем, что ваши геологи понимали, что они здесь в Тюмени решают вопросы не только местные, но и решают вопросы, которые интересуют всю страну и который поднимают авторитет и экономику нашей страны на очень большую высоту. И не только в экономике, но и политике. Если бы у нас не было нефти и газа, с нами бы говорили другим языком…".

Юрий Эрвье возглавлял Главтюменьгелогию четверть века. За время его руководства было разведано и открыто более 250 месторождений нефти и газа, в том числе уникальные месторождения нефти: Мамонтовское, Правдинское,Самотлорское, Федоровское, Холмогорское, и газа: Заполярное, Медвежье, Уренгойское, Ямбургское. Разведанные запасы нефти составили 10 млрд тонн, конденсата — 0,5 млрд тонн, газа — 20 трлн кубометров.

Борис Олейник