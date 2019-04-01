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Транспорт и хранение углеводородного сырья обсудят в опорном вузе

Общество, 08:51 19 апреля 2019

ТИУ | Фото: ТИУ

Преподаватели и молодые ученые Тюменского индустриального университета, а также гости из Омска, Казахстана и представители ОАО "Гипрогазцентр" и АО "Транснефть-Сибирь" выступят на конференция "Транспорт и хранение углеводородного сырья — Нефтегазовый терминал", сообщает пресс-служба опорного вуза.

Международная научно-техническая конференция состоится 25-26 апреля. Мероприятие уже более 10 лет проводит кафедра ТУР Института транспорта.

Открытие конференции начнется 25 апреля в 10 часов в аудитории 302 по адресу ул. Мельникайте, 72. Регистрация участников с 9 часов.

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# конференция , ТИУ

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