Тоболяк украл из закусочной деньги, алкоголь и еду
| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области
Мужчину, подозреваемого в краже, задержали в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.
В дежурную часть с заявлением о краже обратилась заведующая одной из закусочных города. Неизвестный взломал дверь кабинета и похитил 7 тыс. рублей. Сотрудники полиции установили, что к краже причастен бывший работник данного заведения.
35-летний тоболяк дома распивал алкоголь. Денег у него не было, тогда он решил проникнуть в закусочную. Мужчина знал, что в кабинете заведующей лежат деньги. При помощи арматуры он взломал навесной замок, проник внутрь и похитил деньги, алкоголь и продукты.
По данному факту возбуждено уголовное дело, суда мужчина дожидается под подпиской о невыезде.