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Тоболяк украл из закусочной деньги, алкоголь и еду

Происшествия, 17:07 18 апреля 2019

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в краже, задержали в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть с заявлением о краже обратилась заведующая одной из закусочных города. Неизвестный взломал дверь кабинета и похитил 7 тыс. рублей. Сотрудники полиции установили, что к краже причастен бывший работник данного заведения.

35-летний тоболяк дома распивал алкоголь. Денег у него не было, тогда он решил проникнуть в закусочную. Мужчина знал, что в кабинете заведующей лежат деньги. При помощи арматуры он взломал навесной замок, проник внутрь и похитил деньги, алкоголь и продукты.

По данному факту возбуждено уголовное дело, суда мужчина дожидается под подпиской о невыезде.

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# кража , Тобольск

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