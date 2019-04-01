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Поиски поджигателей лося в Затюменском продолжаются

Общество, 11:58 18 апреля 2019

администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

Сотрудники тюменской полиции продолжают искать подозреваемых в уничтожении фигуры лося в экопарке Затюменский 12 апреля. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала пресс-секретарь городского управления МВД России Мария Новопашина.

"Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправных действий", — сказала она.

Возможность восстановления деревянной фигуры лося, украшавшей экопарк, обсуждается. "Это был подарок городу от партнеров. Мы прорабатываем вопрос с ними. Сейчас пока рано говорить о восстановлении", — сказал руководитель управы Калининского административного округа Тюмени Владимир Кильтау.

Напомним, фигура лося сгорела 12 апреля. Как ранее сообщили в администрации Тюмени, причиной пожара мог стать поджог — рядом нашли бутылки с зажигательной смесью. Представитель компании-производителя написал заявление в правоохранительные органы.

Лось, выполненный из дерева, сгорел полностью. Внутри фигуры располагался металлический каркас — после случившегося его с места происшествия убрали специалисты.

Инна Пахомова

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# поджог , пожар , экопарк Затюменский

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