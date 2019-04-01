Штемпель "С праздником Пасхи" появился в почтовых отделениях

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Тюменский филиал Почты России подготовил подарок для всех любителей филателии к празднику Святой Пасхи. Накануне Светлого Воскресения Христова в центральном отделении почтовой связи города Тюмени (ул. Республики, 56) можно отметить свои письма и открытки специальными художественными штемпелями "С праздником Пасхи", "Счастливая весть" и "Посткроссинг", сообщает администрация города.

На штемпеле изображено пасхальное яйцо Фаберже. Именно эта ювелирная работа позволила объединить сразу две темы – одного из важнейших христианских праздников и праздничной дате дома Романовых, которому в 2013 году исполнилось 400 лет.

Гашение художественным штемпелем пройдет с 19 по 28 апреля в специально выделенном окне в рабочее время отделения.

К отправке принимаются как классические письма, так и открытки ручной работы, необъемные, которые отправляют в конверте.

Добавим, в конце XIX века фирма Карла Фаберже изготовила для русской императорской семьи серию из 52 ювелирных пасхальных яиц. Первое из них под названием "Курочка" было создано по заказу императора Александра III в 1885 году в подарок для его супруги.

Гашение почтовой продукции производится изготовленным для каждого случая специальным художественным почтовым штемпелем. Организуется на почтамтах или в некоторых почтовых отделениях одного или нескольких городов в строго ограниченное время.

В Тюмени гашения приурочены к различным календарным праздникам и производятся практически каждый месяц. Следующее гашение будет проводиться ко Дню Победы.