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Гимназия ТюмГУ вошла в число лучших школ России

Общество, 18:07 18 апреля 2019

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Гимназия Тюменского государственного университета вошла в число лучших школ России, сообщает пресс-служба вуза.

Рейтинговое агентство RAEX подвело итоги ежегодного исследования и составило рейтинг школ России по конкурентоспособности выпускников. В Топ-100 рейтинга вошла гимназия ТюмГУ.

По конкурентоспособности выпускников, поступивших в лучшие вузы России, гимназия заняла 53 место. Среди Топ-20 школ Уральского федерального округа Гимназия ТюмГУ на третьем месте.

Рейтинг RAEX оценивает не результаты участия учащихся в олимпиадах и средний балл ЕГЭ, а успешность поступления выпускников школ в ведущие российские вузы, в том числе в те из них, которые сохранили за собой право на дополнительные вступительные испытания.

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# гимназия , рейтинг , ТюмГУ

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