Тюменцы оценили мастерство студентов в оригинальном жанре и хореографии

| Фото: Пресс-службы областного фестиваля «Студенческая весна» | Фото: Пресс-службы областного фестиваля «Студенческая весна»

300 студентов из 29 коллективов Ишима, Тобольска, Тюмени и Ямала представили номера зрителям на финальных шоу направлений "Хореография" и "Оригинальный жанр" областной Студенческой весны, сообщает пресс-служба фестиваля.

На фестивале в течение недели ребята проходили кастинги и работали с федеральными экспертами из Москвы, Ханты-Мансийска, Челябинска и Урая. Всего хореографы представили 156 номеров, а гимнасты, танцоры и мимы — 39. В шоу вошли лучшие номера, всего зрителями стали 800 тюменцев.

В "Оригинальном жанре" можно было выступить в номинациях "Пантомима", "Пародия", "Театр пластики", "Цирковое искусство" и "Эксперимент". В 2019 году, впервые за долгое время, было представлено музыкальное выступление от ямальского коллектива "Ленины дети" в номинации "Эксперимент": он занял второе место.

В финальное шоу прошли 13 номеров, его режиссировал профессор, лауреат международных конкурсов и руководитель челябинского театра "Манекен" Владимир Филонов.

"Я завидую Тюмени, тому, как у вас проходит Студвесна: большое количество участников, высокий уровень подготовки. Ребята очень трепетно подходят к конкурсу, к выступлениям, им важно проявить себя, быть услышанными", - считает он.

Основатель и художественный руководитель театра "Мир лиц" Максим Дорофеев отметил, что студенты следят за тенденциями жанра: сейчас популярно использовать эффекты (снег, дым, огонь), и участники смело применяют их.

"Работы потрясают воображение: смотришь и понимаешь, что тебе бы и в голову не пришло такое поставить. Мы увидели много любопытных номеров с точки зрения идеи, решения и исполнения. Постарались всем дать конструктивную и полезную обратную связь, ведь наша задача - поднять дух студентов и привнести в их творчество профессионализма", - пояснил эксперт.

Хореографы выступили в номинациях "Эстрадный танец", "Классический танец", "Народно-сценический танец", "Современный танец" и "Уличный танец". Финальное шоу этого направления поставила главный хореограф-постановщик телешоу Первого канала "Цирк со звездами" и балетмейстер Цирка Никулина на Цветном бульваре Лика Шевченко.

"Мы увидели качественные номера, отличный уровень подготовки и масштаб мероприятия, который, как мне кажется, есть только в Тюмени. Порадовало, что даже на кастинги пришли зрители, чтобы подбодрить участников. Только в один день отбора было около 250 человек, они заполнили все зрительское пространство и реагировали на каждый номер", — признался преподаватель крупнейших студий танца в Москве, чемпион России 2015 на Hip-Hop International и World Of Dance 2015 в Бельгии Данил Поздеев.

Напомним, золотые призы фестиваля вручат 22 апреля на гала-концерте в филармонии, также на финальном шоу представят лучшие номера от всех направлений. Билеты можно приобрести на сайте. Фото- и видеоматериалы фестиваля - в группе.