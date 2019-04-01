РГО: волонтеров ждут в эколого-просветительских лагерях

| Фото: РГО во ВКонтакте | Фото: РГО во ВКонтакте

Волонтеров для участия в эколого-просветительских лагерях выберут на конкурсной основе, сообщает Российское географическое общество.

Эколого-просветительские лагеря расположены на территории Мордовского заповедника и национального парка "Смольный", а также Прибайкальского национального парка.

Эколого-просветительский лагеря в нацпарке "Смольный" и в Мордовском заповеднике ждут волонтеров старше 18 лет. Смены пройдут с 11 по 24 августа в "Смольном" и с 18 по 31 августа в Мордовском заповеднике.

Смена в Прибайкальском национальном парке пройдет с 5 по 19 июля, заявки на участие принимаются до 12 мая от людей старше 21 года.

Выбрать лагерь по душе и отправить заявку по ссылке.