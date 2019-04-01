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  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер западный

19 апреля в Тюмени солнечно, без осадков

Общество, 07:30 19 апреля 2019

До +8 градусов Цельсия прогреется температура воздуха в Тюмени 19 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают солнечный день, облака могут появиться ближе к вечеру.

В течение дня ветер будет относительно спокойным - 3 метра в секунду. Но порывы могут достигать 8 метров в секунду. С 8 до 19 часов он несколько раз поменяет направление от Северо-западного до Западного и Юго-западного.

Атмосферное давление в течение дня 757-761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 25-68 %. Незначительные геомагнитные возмущения в течение дня.

Заход солнца можно будет наблюдать в 19 часов 55 минут. Долгота дня сегодня составит 14 часов 35 минут.


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# ветер , погода в Тюмени , Солнце , Тюмень

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