В Тобольском районе ЖКХ оштрафовали за некачественную воду

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 300 тыс. рублей взыскали судебные приставы с МУП ЖКХ Тобольского района, сообщает УФССП России по Тюменской области

Жительница дер. Овсянникова обратилась с жалобой на неудовлетворительное качество питьевой воды в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. В ходе проверки в водонапорной башне, которую обслуживала МУП ЖКХ Тобольского района, были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Они превышали норму допустимого в два раза. За уклонение от исполнения административного наказания сумма штрафа была увеличена в двукратном размере.

Судебные приставы-исполнители возбудили исполнительные производства. ЖКХ на контакт с судебными приставами не шел. Тогда был вынесен запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, недвижимого имущества и запрет на пользование денежными средствами, находящимися на счетах. Эти меры не подействовали на безответственного должника, тогда с одного из счетов была списана вся сумма долга в размере 282 тыс. рублей.

После этого аресты со счетов были сняты.