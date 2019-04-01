В Тобольском районе ЖКХ оштрафовали за некачественную воду
Около 300 тыс. рублей взыскали судебные приставы с МУП ЖКХ Тобольского района, сообщает УФССП России по Тюменской области
Жительница дер. Овсянникова обратилась с жалобой на неудовлетворительное качество питьевой воды в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. В ходе проверки в водонапорной башне, которую обслуживала МУП ЖКХ Тобольского района, были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Они превышали норму допустимого в два раза. За уклонение от исполнения административного наказания сумма штрафа была увеличена в двукратном размере.
Судебные приставы-исполнители возбудили исполнительные производства. ЖКХ на контакт с судебными приставами не шел. Тогда был вынесен запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, недвижимого имущества и запрет на пользование денежными средствами, находящимися на счетах. Эти меры не подействовали на безответственного должника, тогда с одного из счетов была списана вся сумма долга в размере 282 тыс. рублей.
После этого аресты со счетов были сняты.