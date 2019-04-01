Противопаводковые учения прошли в Ялуторовске

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

63 человека и 30 единиц техники были задействованы в противопаводковых учениях в Ялуторовске. По легенде учений из-за подъема воды в Тоболе размыло участок дамбы и произошло подтопление 12 домов, сообщает МЧС Тюменской области.

Все службы оперативно прибыли в условное место, на это им потребовалось четыре минуты.

"Учения позволяют отработать оперативность, взаимодействие и готовность всех служб города, которые необходимы при возникновении реальной чрезвычайной ситуации" - отметил руководитель учений, заместитель главы города Федор Аграфенин.