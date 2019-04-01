О финале Студвесны тюменцам напомнят яркие таблички

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Финальное шоу Областного фестиваля "Студенческая весна" пройдет 22 апреля в тюменской филармонии (Республики, 34), начало в 19 часов. Организаторы анонсировали событие табличками с надписями "Тюмень созреет 22 апреля" и "Тюмень расцветет 22 апреля", которые появились на центральных улицах города, сообщает МТЦ "Космос".

В финале фестиваля зрителей ждут театралы, модели, танцоры, музыканты, мимы и гимнасты, которые покажут лучшие номера молодежного фестиваля по мнению федеральных экспертов.

"Несмотря на то, что в Тюмени прошли два холодных дня, мы хотели напомнить жителям города, что совсем скоро их ждет финальное шоу главного студенческого фестиваля, которое растопит их сердца и поможет забыть о непогоде, ведь в этом году участники подготовили для зрителей номера высокого уровня, новые идеи и интересные решения в постановках", — отметил руководитель дирекции Студвесны Илья Титов.

Также на финальном шоу студентов ждет вручение призов и объявление делегации, которая представит область на Российской студенческой весне.

Приобрести билеты можно на сайте фестиваля.

В течение двух недель 3 тыс. участников показали 750 номеров на кастингах по концертным направлениям: "Мода", "Театр", "Хореография", "Музыка" и "Оригинальный жанр". Их работы оценивали 24 федеральных эксперта из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Омска, Одессы, Челябинска, Урая, Новосибирска и Перми.

Следить за фестивалем можно в группе во Вконтакте, а также на сайте.