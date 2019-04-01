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В Тюмени осудят бывшего руководителя налоговой службы

Происшествия, 14:21 19 апреля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Бывшего руководителя регионального УФНС, обвиняемую в превышении должностных полномочий, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В июне 2015 года руководитель, зная о невыполнении управлением прогнозного задания по поступлению платежей в бюджет, в том числе налога на добавленную стоимость за второй квартал 2015 года, решила фиктивно выполнить план. От этого зависел рейтинг УФНС, размер премирования руководителя и работников налоговой инспекции.

По просьбе руководителя УФНС генеральный директор крупного предприятия перевел на счет налоговой инспекции 600 млн рублей в качестве уплаты налога на добавленную стоимость. После этого региональное УФНС направило в Федеральную налоговую службу отчет с завышенными суммами сбора налога на добавленную стоимость. В июле 2015 года деньги были возвращены обратно налогоплательщику. По итогам второго квартала 2015 года сотрудники регионального УФНС за собранные суммы налога на добавленную стоимость получили денежные премии в общей сумме более 1 млн рублей, из них 88,3 тыс. рублей получила руководитель.

Преступление выявило и расследовало РУФСБ России по Тюменской области. Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Руководителю грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

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# налоговая служба , превышение полномочий

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