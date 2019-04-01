Тюменский "Рубин" встретится с "Сарыаркой" в Казахстане

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Финальная серия хоккейного "Кубка Владимира Петрова" среди клубов Высшей хоккейной лиги перемещается в Казахстан. Битву за трофей продолжают "Сарыарка" из Караганды и тюменский "Рубин". Матчи пройдут 20 и 21 апреля, сообщает пресс-служба "Рубина".

Счет в серии до четырех побед равный - 1:1. Оба поединка на сибирском льду завершились в овертайме. Первую встречу выиграл "Рубин" (3:2), а во второй успех сопутствовал гостям (5:4).

"Рубин" дважды в финальной серии реализовал лишнего. Пять раз тюменцы огорчили оппонента в равных составах. Правда, в одном случае ворота сибиряков были пусты, а на льду находился шестой полевой хоккеист.

20 и 21 апреля поединки в Караганде начнутся в 13 часов.