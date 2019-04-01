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Пятьсот работников АО "Транснефть–Сибирь" приняли участие в конкурсе "Лучший по профессии"

Общество, 18:54 19 апреля 2019

АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

500 представителей 11 рабочих профессий всех подразделений АО "Транснефть – Сибирь" от Нового Уренгоя до Тюмени приняли участие в первом этапе конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии".

Как сообщает пресс-служба компании, в мероприятии участвовали представители рабочих специальностей: электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции, операторы товарные по нефтепродуктам, водители грузового автомобиля, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесари по ремонту технологических установок, лаборанты химического анализа, операторы товарные, трубопроводчики линейные и машинисты экскаватора. Мастерство представителей рабочих профессий оценивали главные специалисты филиалов и центрального аппарата управления предприятия.

Конкурсанты в ходе выполнения практических и теоретических заданий показали высокий уровень знаний в области нормативной документации, технологических процессов. Участники продемонстрировали умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, в совершенстве владеть профессиональной терминологией.

Конкурс профессионального мастерства – важный элемент кадровой политики АО "Транснефть – Сибирь". Мероприятие призвано повысить престиж рабочей профессии и стимулировать участников к самосовершенствованию и профессиональному росту.

Победители первого этапа представят свои филиалы в конкурсе "Лучший по профессии" на уровне АО "Транснефть – Сибирь", который пройдет в г. Тюмени в мае 2019 года.

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# конкурс , лучший по профессии , Транснефть - Сибирь

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