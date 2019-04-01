В Тюмени запустили конкурс "Памятники Тюмени"

| Фото: из группы "Больше, чем ты думаешь" ВКонтакте | Фото: из группы "Больше, чем ты думаешь" ВКонтакте

Торжественное открытие ежегодных Дней исторического и культурного наследия и VIII городского краеведческого конкурса "Памятники Тюмени" прошло в Литературно-краеведческом центре 18 апреля, сообщает Централизованная городская библиотечная система Тюмени.

Председатель жюри конкурса, историк и краевед Александр Петрушин поздравил гостей литературно-краеведческого центра с началом конкурса. Автор проекта краевед Валерий Чупин рассказал о известных личностях, побывавших в Тюмени. В заключение мероприятия бард Павел Андреенко исполнил песни "Тюменские фонари" и "Река Тура".

| Фото: из группы "Больше, чем ты думаешь" ВКонтакте | Фото: из группы "Больше, чем ты думаешь" ВКонтакте

Дни исторического и культурного наследия пройдут по 18 мая в рамках культурного проекта "Открой свой город заново!". В течение месяца в городских библиотеках развернутся мероприятия, посвященные истории региональной столицы.

В 2019 году конкурс "Памятники Тюмени" посвящен выдающимся личностям, которые когда-то побывали в Тюмени, и памятникам истории и культуры города, отмеченным путешественниками в воспоминаниях. "Проездом в Тюмени" – главная тема краеведческого испытания.

Принять участие в конкурсе могут горожане в возрасте от 6 лет и старше. Для каждой возрастной группы подготовлены особые номинации и задания.

Дети от 6 до 9 лет будут раскрашивать картинки с изображением памятника истории. Для возрастной группы 10 – 14 лет предусмотрена номинация "Дома и люди". В буклетах им предложат не просто ответить на вопросы, но и написать небольшое эссе на заданную тему. Взрослых участников ожидает историко-культурный фотоквест "Проездом в Тюмени".

С программой Дней исторического и культурного наследия можно ознакомиться здесь.