На "Библионочи" исполнят лирические песни и романсы

| Фото: из группы Центра семейного чтения им. А.С. Пушкина ВКонтакте | Фото: из группы Центра семейного чтения им. А.С. Пушкина ВКонтакте

Музыкальный вечер "Театр песни" тюменских исполнителей Натальи Середы и Павла Андреенко пройдет в рамках акции "Библионочь" в Центре семейного чтения им. А. С.Пушкина (ул. Газовиков, 30) в Тюмени 19 апреля. Они исполнят известные лирические песни и романсы, сообщает отдел социокультурной и досуговой деятельности Центральной городской библиотеки.

В Центре семейного чтения имени А. С.Пушкина откроют площадку "Семейная". Посетителям представят программу под девизом "Весь мир - театр!".

В 19 часов для юных зрителей начнется интерактивный теневой спектакль "Сказ о Никите Кожемяке" в исполнении театра кукол и теней "Ларчик" под руководством Ирины Мироновой. Ребятам предложат принять участие в развитии сказочного сюжета.

А дальше в программе – музыкальный вечер "Театр песни" тюменских исполнителей Натальи Середы и Павла Андреенко. Они исполнят известные лирические песни и романсы. Творческие коллективы Дома культуры "Поиск" представят сценические миниатюры "Живое слово" по литературным произведениям. Затем они же проведут мастер-классы по актерскому мастерству.

Также гостям центра предложат попробовать себя в изготовлении персонажей сказок Г. Х.Андерсена. А в импровизированной гримерной можно оказаться в образе актера, который спешит на фотосессию "Ваш выход!".

Любителям театра будет интересна выставка-инсталляция "Театральный роман". Приятным сюрпризом для гостей станет аквагрим "Я люблю театр!" от мастера арт-студии "Расписная черепаха".

Вход свободный.