Неработающие пенсионеры Тюменской области получат перерасчет социальной доплаты к пенсии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 50 тыс. неработающих пенсионеров Тюменской области получат перерасчет социальной доплаты к пенсии в мае 2019 года. Об этом сообщила глава отделения ПФР по Тюменской области Алефтина Чалкова на пресс-конференции 19 апреля.

При этом пенсионерам не придется обращаться в Пенсионный фонд или органы соцзащиты с заявлениями: увеличение доплат пройдет беззаявительно. Корректировка пенсий пройдет индивидуально и автоматически.

По словам Алефтины Чалковой, согласно изменениям, внесенным с 1 апреля в федеральный закон "О государственной социальной помощи" и федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", пересмотрены правила подсчета социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера.

Напомним, в январе 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,05 %, в феврале на 4,3 % были проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, в апреле на 2 % были увеличены пенсии по гособеспечению. Алефтина Чалкова отметила, что в Тюменской области прожиточный минимум пенсионера составляет 8 тыс. 846 рублей.

Как изменятся социальные доплаты, на примере пояснила начальник отдела социальных выплат отделения ПФР по Тюменской области Анна Пермитина.

"Допустим, пенсионеру назначена пенсия в размере 7 тысяч 100 рублей. Прожиточный минимум в нашем регионе составляет 8 тысяч 846 рублей, пояснила она. - Соответственно, он имеет право на установленную федеральную социальную доплату в 1 тысячу 746 рублей. В результате проведенной в январе этого года индексации на 7,5 процента пенсия увеличена на 500 рублей и составляет она 7 тысяч 600 рублей. По новым правилам размер социальной доплаты будет высчитываться с учетом суммы пенсии прошлого года. Таким образом, общий доход пенсионера составит 7 тысяч 600 рублей, это новая проиндексированная пенсия, плюс 1 тысяча 746 рублей, это социальная доплата с учетом предыдущего размера пенсии без индексации. Итого 9 тысяч 346 рублей".

Отметим, ранее размер доплаты определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты. В связи с этим каждая новая индексация увеличивала размер пенсии и пропорционально уменьшала назначенную соцдоплату. В результате даже после индексации выплаты пенсионерам могли оставаться без изменений, обеспечиваясь на уровне прожиточного минимума.

Николай Ступников