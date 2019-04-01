Музей крестьянского быта планируют открыть в доме легендарного тюменского геолога Нестерова

фото Ирины Кургузовой фото Ирины Кургузовой

Дом легендарного тюменского геолога Ивана Нестерова в д. Насекина Тюменского района восстанавливает его невестка Инна Нестерова. Возраст избы - 150 лет.

"Этот дом Иван Иванович купил в 70-е годы и очень любил сюда приезжать в течение почти 40 лет. В одной комнате сделал кабинет, перевезя книги, альбомы, фотографии, коллекцию камней. Другая комната – вместилище огромной русской печи и предметов по хозяйству. - Дедушка всегда говорил, что изба просто обязана стать музеем крестьянского быта", - рассказала Инна Нестерова.

Люди несут в будущий Насекинский музей вещи от прабабушек: во дворе стоят старые сани, телега с сеном, на лавках - инструменты, прялки, в шкафах – посуда, на окнах и печи – вышитые занавески, сообщает "Тюменская область сегодня". Зимой прошлого года в подвале Кулаковского Дома культуры нашли ткацкий станок.

Вместе с предпринимателем Андреем Ложкиным организаторы музея задумали сформировать турмаршрут через Кулаково, Каменку, Насекину, чтобы показать гостям тюменские ремесла.

Соб. инф.