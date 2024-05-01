Агроном рассказал тюменским садоводам, как сберечь рассаду при пересадке в грунт

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

О том, как сберечь рассаду при пересадке в грунт, тюменским садоводам рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" Наталья Степина.

"Колебания температур от плюса к минусу - характерная весенняя черта Уральского региона, поэтому необходимо решить сразу ряд трудностей: помочь окрепнуть молодым растениям после высадки, набрать достаточную зеленую массу, защитить от перепадов температуры и насекомых-вредителей. В этом садоводам поможет укрывной материал - полотно из плотно переплетенных нитей, которое дышит и пропускает воду, но удерживает необходимое растениям тепло. -Разновидностей нетканного укрывного материала много - спанбонд, агроволокно, лутрасил, агротекс, агроспан и другие. Чаще всего материал состоит из полипропиленовых волокон, которые склеиваются между собой под воздействием высокой температуры. Они практически не отличаются структурой и свойствами. Поэтому при выборе нужно обращать внимание на плотность и цвет: именно от этого зависит назначение материала и сезон, в который его можно использовать, - сообщила эксперт tmn.aif.ru.

Плотность - сколько граммов волокон израсходовано на изготовление квадратного метра полотна. Чем больше значение этого показателя, тем выше плотность материала и его теплоизоляционные свойства. 14-29 г/м2 - наиболее легкий и тонкий материал, оптимальный для бескаркасных укрытий, обладающий хорошей светопроницаемостью. Им можно укрыть растения и кустарники от палящего солнца и птиц, любящих полакомиться вкусными ягодами.

30-60 г/м2 - средний по плотности укрывной материал, предназначенный для укрытия от заморозков овощей и рассады. Без каркаса стелить его на растения не стоит, лучше соорудить укрытие на парниковых дугах. Один слой укрытия защищает посадки от заморозков до -6 ℃.

60-80 г/м2 - применяют как укрытие для каркаса теплиц. Тяжелый, плотный, он защитит растения от града, ливней, заморозков и солнечных ожогов.

Агроматериал плотностью выше 120 г/м2 применяют для ландшафтных работ. Определившись по плотности, выбираем цвет агроматериала. Белый - используют для притенения растений, создания временных укрытий, защиты от насекмых - вредителей и птиц. Черный - мульчирующий материал. Его укладывают на поверхность, а в заранее проделанные отверстия высаживают растения. Хорошо оберегает почву от заморозков, высыхания, вредителей, а также угнетает рост сорняков. Известно, что насекомые воспринимают коротковолновую часть спектра - зелено - желтые, синие лучи. В связи с этим был разработан красно-желтый материал (верхний желтый цвет отвлекает насекомых), а желто-черный спасает растения от сорняков и вредителей. Подходит для использования в теплицах и открытом грунте для мульчирования посадок. Позволяет получить ранний урожай, защитить плоды от контакта с почвой, избежать прополки и сэкономить на средствах против насекомых-вредителей.