Организовать фотовыставку к Дню Победы спредлагают жителям Исетского района

| Фото: isetsk.admtyumen.ru | Фото: isetsk.admtyumen.ru

Сбор фотодокументов для организации исторической фотовыставки "Война и моя семья" к празднованию 74-й годовщины начинает в Исетском районе молодежный центр с 22 апреля, сообщает администрация муниципалитета.

Жителей района, у которых сохранились фотографии ветеранов боевых действий и трудового фронта, фронтовые письма, снимки из семейных архивов просят приносить их в Исетский молодежный центр, чтобы собрать историю героев района. Все фотодокументы будут отсканированы и возвращены владельцам.

Подготовленная на основе собранных работ фотовыставка "Война и моя семья" будет представлена в райцентре на площади Молодежной 9 мая.