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Организовать фотовыставку к Дню Победы спредлагают жителям Исетского района

Общество, 09:34 20 апреля 2019

isetsk.admtyumen.ru | Фото: isetsk.admtyumen.ru

Сбор фотодокументов для организации исторической фотовыставки "Война и моя семья" к празднованию 74-й годовщины начинает в Исетском районе молодежный центр с 22 апреля, сообщает администрация муниципалитета.

Жителей района, у которых сохранились фотографии ветеранов боевых действий и трудового фронта, фронтовые письма, снимки из семейных архивов просят приносить их в Исетский молодежный центр, чтобы собрать историю героев района. Все фотодокументы будут отсканированы и возвращены владельцам.

Подготовленная на основе собранных работ фотовыставка "Война и моя семья" будет представлена в райцентре на площади Молодежной 9 мая.

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# 9 мая , Исетский район , фотовыставка

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