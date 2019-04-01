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Ранний ледоход ожидают на Ямале

Общество, 11:09 20 апреля 2019

ИА "Север-пресс" | Фото: ИА "Север-пресс"

На пять-шесть дней раньше средней многолетней нормы освободятся этой весной реки на Ямале, сообщает ИА "Север-Пресс".

Ранний ледоход ожидают из-за более теплой погоды в первом квартале года. По словам начальника Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артёма Кошкина, в Салехарде начало ледохода может быть 22 мая, на реке Пякупур возле Тарко-Сале лед пойдет 25 мая, а в Тазовском районе - 8 июня. Точность прогноза составляет плюс-минус пять дней, при приближении половодья даты будут корректироваться.

Как объяснил начальник Ямало-Ненецкого центра предполагаемые сроки ледохода и высоту подъема воды на пике паводка определяли на основании данных о датах установления льда, его толщине, высоте и плотности снежного покрова, запасах воды в снегу, глубине промерзания почвы. Предварительный анализ показал, что на пике половодья вода в реках поднимется до обычного весеннего уровня. Превышение на 50-70 см возможно при образовании ледовых заторов на реках Надым, Пур и Таз.

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# безопасность , ледоход , ЯНАО

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