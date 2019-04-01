Тюменские предприниматели предложили внести изменения в закон о закупках

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семинар по участию предпринимателей в закупках крупнейших компаний и корпораций России прошел в Тюмени 19 апреля. Во встрече с представителями малого и среднего предпринимательства приняли участие более 10 национальных гигантов: "Роснефть", "Россети", "Российские автомобильные дороги", "Транснефть– Сибирь", представители РЖД, электронных торговых площадок. Открыли заседание первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Согласно нацпроекту "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", к 2024 году предприниматели должны поставлять корпорациям товаров и услуг на сумму в 5 трлн рублей в год. В 2018 году эта цифра превысила 3 трлн, что в два раза больше, чем в предыдущем. "Мы ставим задачу перед крупными компаниями, корпорациями увеличить объемы закупок у малого и среднего бизнеса до 15 %. В будущем это процент должен увеличиться. Мы и дальше будем предпринимать для этого все необходимое. Это важно для расширения предпринимательства", - подчеркнул Силуанов и поблагодарил присутствующих за ту работу, которую они делают.

Александр Моор напомнил, что на федеральном и региональном уровне на сегодня достаточно большой выбор форм поддержи и инструментов для развития бизнеса, главное – уметь грамотно ими пользоваться, быстро и качественно подстраиваться под требования заказчиков. Глава региона призвал предпринимателей активно пользоваться возможностями, в том числе сотрудничеством с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса (Корпорация МСП). "Задача экспертов не приветственные речи вам говорить, а оказать исключительно практическую помощь и постараться ответить максимально на ваши конкретные вопросы", – подчеркнул Моор.

Далее об особенностях закупок по 223 федеральному закону бизнесменам рассказали представители "Роснефти", "Россетей", "Ростелекома", "Росатома", РЖД, Сбербанка и компании "Транснефть-Сибирь". Об инструментах финансовой поддержки поставщиков проинформировали сотрудники "МСП Банка", а коммерческий директор "ТЭК-Торг" наглядно объяснил, как участвовать в закупках на электронных торгах.

"Формат таких мероприятий мы начали проводить совместно с компанией "Роснефть" в конце 2016 года, когда поняли, что нужно сломать недоверие малых и средних компаний к крупнейшим заказчикам, поскольку у заказчиков возникла обязанность закупать товары и услуги у субъектов МСП в достаточно больших ценовых параметрах, - отметил заместитель гендиректора Корпорации МСП Наталья Коротченкова. - Нужно было показать, что малый и средний бизнес может быть надежным поставщиком, что не нужно бояться участвовать в закупках, что есть льготные процедуры и предпринимателям необходимо ими пользоваться".

В ходе встречи тюменцы задали более десятка вопросов, большая часть их была адресована представителям нефтяных компаний.

По итогам семинара Коротченкова отметила, что местные предприниматели показали себя как живые, очень интересные собеседники, задавали много содержательных вопросов. В частности, были озвучены предложения по переходу на трехлетнее планирование закупок. Сейчас они проводятся только на один календарный год, и субъект МСП не может долгосрочное планирование осуществлять, вести прием работников, приобретать производственные мощности. Эта инициатива по внесению изменений в 223 закон о закупках может быть реализована в рамках национального паспорта. Традиционно прозвучала и проблема неплатежей. В данном случае планируется ввести административную ответственность для заказчиков, рассказала эксперт.

"Тюмень больше нефтегазовый сектор, более развит производственный бизнес. По сравнению с другими регионами, где преобладает массовый сектор, здесь более продвинутые и профессиональные поставщики", - отметила представитель корпорации и пообещала, что такие встречи будут практиковаться и в дальнейшем.

После семинара участники встречи воспользовались возможностью, чтобы лично обсудить с представителями компаний вопросы по сотрудничеству, обменяться контактами и проконсультироваться с экспертами.

Татьяна Тихонова