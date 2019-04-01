В Тюмени поддержали проект клуба лидеров России "Моя родная школа"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в число регионов, где 20 апреля стартовал проект "Моя родная школа" клуба лидеров России "Эльбрус", сообщают организаторы конкурса.

Мастер-класс по построению карьеры и профессиональному росту в Тюменской школе № 51 провел финалист конкурса "Лидеры России", председатель комитета по инновациям департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

На мастер-класс собрались около 60 учеников 9 – 11 классов, вместо запланированного часа общение продолжалось около полутора часов. Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" Антон Машуков, он поделился с ребятами своим личным опытом и выводами.

"Я постарался развеять какие-то мифы о выборе профессии, карьерной росте, рассказать о том, как оценивать свои способности, реализовать какие-то планы, используя свои качества. В юности очень важно найти правильное видение будущего, чтобы построить его, добиться успеха, поэтому я с радостью принял предложение поучаствовать в проекте", - поделился финалист "Лидеров России".

Как рассказал Антон Машуков, в этой школе, которая раньше называлась 18-й, он учился до 9 класса, а затем перешел в гимназию. Придя сюда в качестве наставника, он зашел в любимые классы, посидел за своей партой, пообщался с некоторыми учившими его педагогами.

"У меня, как, наверное, и у большинства людей, остались самые хорошие воспоминания о родной школе. Годы учебы остались позади, но сохранилось чувство тепла, ответственности, желание делать что-то важное и полезное. Самое главное в этом проведенном уроке – если хотя бы одному-двум ребятам я помог по-новому взглянуть на себя и свои возможности, чтобы избежать в будущем каких-то ошибок и трудностей", - отметил Антон Машуков.

Всего организаторами проекта "Моя родная школа" запланировано три волны таких мастер-классов, следующие пройдут в разных регионах страны 27 апреля и 18 мая.

Ирина Кургузова