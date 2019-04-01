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Александр Моор: муниципальные власти решают важные вопросы развития территорий

Губернатор, 10:17 21 апреля 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Органы муниципальной власти решают важные социально-экономические вопросы эффективного развития территорий, создания комфортных условий для граждан.

Об этом, поздравляя жителей Тюменской области с Днем местного самоуправления, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Профессионализм, опыт и знания, неравнодушие и ответственность позволяют муниципальным служащим, депутатам местного уровня успешно справляться с поставленными задачами, реализовывать собственные инициативы, направленные на улучшение качества повседневной жизни", - говорится в поздравлении.

Глава региона подчеркнул, что в современном обществе значение института местного самоуправления ежегодно возрастает. Совместная конструктивная работа власти и общественности в формате открытого диалога способствует решению самых насущных проблем.

"Важно активное и деятельное участие каждого. Только вместе мы сможем добиться реализации поставленных целей, сделать наш регион еще более благополучным и процветающим", - добавил губернатор.

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# Александр Моор , местное самоуправление

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