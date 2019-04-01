Александр Моор: муниципальные власти решают важные вопросы развития территорий

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Органы муниципальной власти решают важные социально-экономические вопросы эффективного развития территорий, создания комфортных условий для граждан.

Об этом, поздравляя жителей Тюменской области с Днем местного самоуправления, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Профессионализм, опыт и знания, неравнодушие и ответственность позволяют муниципальным служащим, депутатам местного уровня успешно справляться с поставленными задачами, реализовывать собственные инициативы, направленные на улучшение качества повседневной жизни", - говорится в поздравлении.

Глава региона подчеркнул, что в современном обществе значение института местного самоуправления ежегодно возрастает. Совместная конструктивная работа власти и общественности в формате открытого диалога способствует решению самых насущных проблем.

"Важно активное и деятельное участие каждого. Только вместе мы сможем добиться реализации поставленных целей, сделать наш регион еще более благополучным и процветающим", - добавил губернатор.