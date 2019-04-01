Оператор фильмов "Лето" и "Селфи" получил премию "Белый квадрат"

| Фото: wikimedia.org | Фото: wikimedia.org

Оператор Владислав Опельянц стал лауреатом премии "Белый квадрат-2018" за лучшую операторскую работу в фильмах "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова и "Селфи" Николая Хомерики, пишет РИА Новости.

Владислав Опельянц, снимавший фильмы "Солнечный удар", "12", "Цитадель" Никиты Михалкова, "Ученик" Кирилла Серебренникова и другие, был номинирован сразу за два фильма.

Номинантами на главный приз также были Игорь Гринякин (за фильм Антона Мегердичева "Движение вверх"), Юрий Клименко ("Ван Гоги" Сергея Ливнева), Алишер Хамидходжаев ("Война Анны" Алексея Федорченко).

Премия "Белый квадрат" основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России в 2004 году.